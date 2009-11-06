Die 34 Unterschiede

1. Altersgrenze 18 Jahre (Ehe: 16 Jahre)



2. Kein Verlöbnis



3. Keine Rücksichtnahme auf das Wohl der Kinder bei Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft



4. Wiederverheiratung im Falle einer unrichtigen Todeserklärung



5. Unterschiedliche Scheidungsfristen



6. Unterhalt bei der Zerrüttungsscheidung wie bei aufrechter Ehe (kein Äquivalent bei der Lebenspartnerschaft)



7. Wohnrecht in der Dienstwohnung bei der Vermögensaufteilung



8. Internationales Privatrecht



9. Keine Witwen/Witwerpensionen bei RechtsanwaltInnen



10. Keine Bezugnahme auf "Familie" bei der gesonderten Wohnungsnahme



11. Mehr Nichtigkeitsgründe



12. Unterschiedliche Tatbestände bei der Verschuldensscheidung



13. Unterschiedliche partnerschaftliche Pflichten



14. Verbot der Fremdkindadoption



15. Absolutes Verbot der Stiefkindadoption



16. Verbot der medizinisch unterstützten Fortpflanzung



17. Keine Angehörigeneigenschaft im Strafrecht



18. Straflosigkeit der Bigamie



19. Keine qualifizierte Strafbarkeit der Zwangspartnerschaft (wie Zwangsehe)



20. Straflosigkeit der Partnerschaftstäuschung



21. Fahrlässige Körperverletzung in der Partnerschaft



22. Unbefugte Kraftfahrzeugverwendung in der Partnerschaft



23. Entwendung in der Partnerschaft



24. Notbetrug in der Partnerschaft



25. Vermögensdelikte im Familienkreis



26. Geltendmachung von Ehrverletzungen an verstorbenen PartnerInnen



27. Aussagenotstand zu Gunsten des/der PartnerIn



28. Kein Aussageverweigerungsrecht im Strafprozess



29. Keine Prozessbegleitung



30. Entscheidungen von Strafgerichten über Gültigkeit der EP



31. Rechtsmittellegitimation im Strafprozeß



32. Keine Ausgeschlossenheit von RichterInnen



33. Eingeschränktere Anrufung des Obersten Gerichtshofs



34. Keine zuständigen Gerichte