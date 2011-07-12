Die Affäre ist beendet

Am Montag ist Altach mit einem 1:1 gegen die Vienna in die Saison gestartet, am Dienstag zog der Verein seine Klage gegen die Liga zurück, die die Admira nur mit einer Geldstrafe, nicht aber mit einem Punkteabzug für doppelte Verträge belangt hat. Damit ist die Affäre beendet. Auf Österreichisch halt.



Bei der Saisonstart-Pressekonferenz der Liga am Montagabend hatte es dazu auch keine Statements gegeben. Präsident Hans Rinner sprach kurz über die Fans, Vorstand Georg Pangl applaudierte sich selbst, da die Liga einen Marketingpreis erhalten hatte. Imagepflege wäre aber auch, wenn einmal deutliche Worte aus der Liga für die unlautere Praxis einiger Vereine kämen.