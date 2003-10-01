Die Aktienmärkte nehmen den Wirtschaftsaufschwung vorweg

"Wien hat seit Jahresbeginn mit über 20% Plus performed", weist Paul Severin von der Capital Invest auf die gute Performance des ATX hin. Bemerkenswert am Börseplatz Wien sei außerdem die Ostfantasie - angetrieben durch immer mehr österreichische Unternehmen, die in den (süd)-osteuropäischen Ländern Fuß fassen.



Die Ostmärkte zeigen grundsätzlich einen positiven Trend - wenn auch länderspezifisch sehr unterschiedlich. Die Capital Invest sieht in diesen Ländern, wie z.B. Ungarn oder Polen auch ein großes Kunden-Potenzial für ihre Produkte: "Investmentfonds werden als Ansparform entdeckt", erklärt Severin. Zur allgemeinen Wirtschaftslage meint der Fondsexperte: "Es geht aufwärts". Die positive Entwicklung an den Aktienmärkten gelte grundsätzlich als Voranzeiger für eine wirtschaftliche Erholung. Derzeit würden positive Unternehmensnachrichten so zusagen vom Markt vorweggenommen. "Ob das nachhaltig sein wird, hängt von den Fundamentaldaten ab", so Severin.



Impulse für die US-Wirtschaft gebe es unter anderem durch die Steuerreform, die dazu führt, dass die Haushalte mehr frei verfügbares Einkommen haben, das sie ausgeben können. "Die Konjunktur in den USA ist derzeit stark durch den Irakkrieg getrieben", erläuterte Fondsexperte Volker Steinberger. Die Versorgung der im Irak stationierten US-Truppen sowie die Aufbau der Infrastruktur im Irak werde fast ausschließlich von US-Firmen bestritten, ergänzte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Capital Invest, Johann Kernbauer.



Ein weiterer Impuls für die Wirtschaft komme durch die niedrigen Zinsen, von denen viele US-Unternehmen profitieren. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni die Leitzinsen auf 1% gesenkt. Das seien "fast japanische Verhältnisse", Spielraum nach unten gebe es jetzt nur mehr in Europa, meint Steinberger im Hinblick auf eine mögliche bevorstehende Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Alles in Allem ist Steinberger für die Wirtschaftsentwicklung zuversichtlich: "Wir werden wahrscheinlich ein langsames aber kontinuierliches Wachstum vor uns haben".



Das Fazit für den Kapitalmarkt: Die Capital Invest hält einen Einstieg in Aktien noch immer für attraktiv und setzt bei ihren Fonds-Produkten als Beimischung auch auf die Emerging Markets und auf Asien. Bei den Anleihen profitieren nach Ansicht der Capital Invest insbesondere Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihenfonds.