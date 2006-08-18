Die Angst vor dem Helfen ist unbegründet

Es geht also nicht nur um Hindernisse, die etwa einem Rollstuhlfahrer oder einem Blinden im öffentlichen Raum im Weg stehen könnten. Angesprochen wird dabei auch die Haltung der gesamten Gesellschaft gegenüber behinderten Menschen. Noch immer wird in der Behinderung nur ein Handicap gesehen. Dabei gibt es beispielsweise bereits Callcenter, die blinden Mitarbeitern am Telefon eine Chance geben. Ein Beingelähmter kann die selbe Büroarbeit erledigen wie ein Gesunder. Das sollte eigentlich auch jenen klar sein, die keine Behindertenquote zu erfüllen haben.



Dennoch gibt es - unbegründete - Berührungsängste. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann das leicht erkennen: Wenn sich etwa Passanten nicht trauen, einem Rollstuhlfahrer unter die Arme zu greifen - aus Angst, womöglich das Vehikel falsch zu kippen. Dabei hilft mitunter schon ein kleiner Handgriff: Manchmal genügt es schon, eine Tür aufzuhalten.