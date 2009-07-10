Die Ära der G8 geht zu Ende: Viel Wolkiges unter blauem Himmel

Kein Land könne die Probleme der Welt allein lösen, merkte Merkel an, und damit hat sie wohl recht. Gerade der Gipfel im italienischen Erdbebengebiet zeigte aber auch die Grenzen solcher Veranstaltungen auf. Wie gewohnt, kam auch unter dem blauen Himmel von L´Aquila viel Wolkiges heraus. Blockierten vordem die USA unter George W. Bush die Klimaschutzmaßnahmen, wollten sich diesmal Russland, China und Indien nur auf vage Absichtserklärungen einlassen. Konkrete Ziele zur Schadstoffreduktion gibt es weiterhin nicht.



Dass ökonomische Themen trotz Wirtschaftskrise eher untergingen, war angesichts der Substanzlosigkeit kein Wunder: Es wurde lediglich neuerlich der Willen bekräftigt, möglichst schnell die Doha-Runde zur Liberalisierung des Welthandels abzuschließen und zu keinen protektionistischen Maßnahmen zu greifen. Weiteres soll offenbar dem G20-Gipfel Ende September vorbehalten bleiben.



Drittes wichtiges Thema war der Beistand der Reichsten für die Ärmsten: "Hilfe zur Selbsthilfe", von Hilfsorganisationen seit Jahrzehnten propagiert, soll nun offizielle Richtschnur der Entwicklungshilfe werden, die Mittel dafür muten allerdings bescheiden an. Überdies sind schon die vor vier Jahren beschlossenen Zusagen für Afrika nicht erfüllt worden.



Bleibt als Fazit tatsächlich nur, dass sich die Zeit der westlich zentrierten G8-Gruppe offenbar dem Ende zuneigt. Wie viele Staaten an ihrer Stelle treten sollen, ist noch unklar - G14, wie es Sarkozy vorschwebt, oder G20 (Merkels Wunsch)? Ganz verschwinden wird die Exklusivität der G8 wohl trotzdem nicht - Merkel sieht die Notwendigkeit, dass sich im Vorfeld entscheidender Treffen in großem Rahmen die Industrieländer untereinander absprechen.



Halten diese nur noch Vorbereitungsmeetings ab, schwindet wohl auch die Gegnerschaft der Globalisierungskritiker - schon in L´Aquila protestierten weniger als erwartet.



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