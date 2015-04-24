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"Die Armenier erdulden unerhörte Verfolgungen"

Von WZ Online

Genozid an Armeniern

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In der "Wiener Zeitung" ließ sich 1915 trotz Propaganda der Genozid an den Armeniern nachvollziehen.