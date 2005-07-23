Die Assam-Brigaden

Die Abdullah-Assam-Brigaden erklärten, ihre Kämpfer hätten einen Angriff gegen die "Kreuzzügler, Zionisten und das abtrünnige ägyptische Regime" durchgeführt. Die Aktion sei eine Antwort auf "die Verbrechen, die von den Truppen des internationalen Bösen verübt wurden, die das Blut von Moslems im Irak, Afghanistan und Tschetschenien vergießen".



Experten bezweifelten die Täterschaft aufgrund der Website, auf der das Bekennerschreiben erschien. Eine Gruppe mit ähnlichem Namen hatte sich im Internet zu Bombenanschlägen im ägyptischen Taba im Oktober bekannt.



Mentor Bin Ladens



Die Abdullah-Assam-Brigaden sind offensichtlich nach dem militanten Palästinenser Abdullah Assam benannt. Nach Islamstudien in Saudiarabien ging er während der sowjetischen Invasion nach Afghanistan, wo er mit finanzieller Unterstützung Saudiarabiens und anderer islamischer Staaten Lager zur Ausbildung militanter Moslems für den Kampf gegen die sowjetischen Truppen aufbaute.



1989 wurde er von einer Bombe getötet. Er galt als geistiger Mentor von Al-Kaida-Führer Osama bin Laden.



(Quellen: APA, Reuters)