Die Atlantis fliegt wieder

Neben anderen Aufgaben wird die Crew ein zusätzliches Paar von Sonnensegeln an der Steuerbordseite der Station anbringen. Ein entsprechendes Paar befindet sich seit September 2006 backbords. Die Mission hätte bereits vor vier Monaten stattfinden sollen, doch wurde der Außentank von einem Hagelschauer so schwer beschädigt, dass der Start verschoben werden musste.



Der Astronaut Clayton Anderson wird auf der Raumstation bleiben und Sunita Williams, die seit Dezember 2006 Dienst im All tut, ablösen. Die Astronautin kehrt damit von ihrem vierten Einsatz im All zurück.



Weitere Starts sollen im August, im Oktober und im Dezember stattfinden.



LinkAufgaben und Biographien der Crew (PDF)