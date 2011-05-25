Die Autorität des Schlossgespenstes

Ja schon, denkt man. Dann muss ja jemand besser gewesen sein. Lichter ist "erstaunt" über die mangelnde Vorbildung der ihr vorgezogenen Kammersängerin. Natürlich, wenn man so viel vorweisen kann wie Lichter selbst: Immerhin hat sie einschlägige Erfahrungen nicht nur im Sommer-Kasperltheater für Erwachsene (etwa im "Lohengrin von Laxenburg") gemacht. Sie erwarb auch für Führungspersönlichkeiten unerlässliche Autorität als Schlossgespenst Lady Huberta von Humpelstein in Thomas Brezinas "Rätselburg". Dass man so jemanden übergehen kann, ist wirklich schleierhaft. Andererseits, wenn man einen Chef für Mörbisch haben wollte, der gern so viel redet wie Harald Serafin, dann wäre wohl Marika Lichter doch die bessere Wahl gewesen.