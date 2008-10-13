Die besseren Präsidenten

Haben Sie schon einen Favoriten für die nächste US-Präsidentschaft? Ich schon. Meiner Meinung nach sollte Hollywood das wichtigste Amt in den USA besetzen. Im Film ist der US-Präsident nämlich meist ein guter und viel sympathischer als die realen Vorbilder, wie Arte am Sonntag mit einem Themenabend bewiesen hat. Während mein persönlicher Favorit Andrew Shepherd (1995, "Hello, Mr. President") ist, haben sich führende Historiker auf Josiah "Jed" Bartlett (1999 bis 2006, "Der Westflügel") als besten fiktiven US-Staatschef geeinigt.