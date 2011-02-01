Die besseren Spitzenspiele

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Matthias Nagl
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Gegen so einen finalen Transfertag ist ein packendes Schlagerspiel ein Lercherl. Mittlerweile ist es Tradition, dass halbjährlich am letzten Tag der Wechselperiode die Live-Ticker unzähliger Internetseiten heißlaufen und Sportsender stundenlange Sondersendungen bringen. Da wird heftig über das Befinden von Jung-Millionären spekuliert. Ist der Hubschrauber mit Fernando Torres Liverpool nun schon entschwebt oder fährt er doch mit dem Auto? Und das alles nur, um - wie in den meisten Fällen - Jahre später festzustellen, dass der Transfer die Millionen nicht wert war.