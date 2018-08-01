Die besten Sandstrände der Welt

Noch gibt es ihn, den schönen Sand am Meeresstrand, der des Touristen Herz zu bezaubern vermag. Doch nicht nur schön soll er sein, auch gut. Daher hat der "National Geographic" im Vorjahr eine Liste der 21 besten Sandstrände der Welt erstellt. Und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

Sie sind der Meinung, ein Sandstrand fehlt in dieser Liste? Dann schicken Sie uns doch ein Foto samt Begründung per Mail.

Alles zum Thema Sand finden Sie in unserem Dossier.