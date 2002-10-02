Die Bewältigung des Bildungsdschungels

"Wir erleichtern Unternehmen die Vorselektion", erläutert Johannes Kröpfl, geschäftsführender Gesellschafter von "trainpool", der "Wiener Zeitung" die Idee hinter der Firma. Unternehmen können auf der Internetplattform unter www.trainpool.com ihren Bedarf an Aus- und Weiterbildungsangeboten für Ihre MitarbeiterInnen definieren. Auf die gleiche Plattform können AnbieterInnen von Bildungskursen ihre Angebote stellen. Trainpool.com erlaubt dann eine detaillierte Abfrage der eingelangten Angebote. "Der endgültige Abschluss kann dann natürlich nur persönlich erfolgen", ist Kröpfl überzeugt.



Die Registrierung bei trainpool.com ist kostenlos. Für Unternehmen, die sich bis Jahresende anmelden ist auch die Abfrage der Angebote bis Herbst 2003 gratis.



Die Idee zum "virtuellen Marktplatz" für Aus- und Weiterbildung kam dem Unternehmensberater und seinem Partner, einem ausgebildeten Trainer und Mediator, bei der Arbeit: "Täglich langt in Unternehmen eine Flut von Infobroschüren und Werbematerialien für die neuesten und aktuellsten Seminare ein. Und wenn dann wirklich der interne Bedarf nach Aus- und Weiterbildung besteht, ist nichts Passendes dabei", so Kröpfl.



http://www.trainpool.com