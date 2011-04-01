Die Bonitätsnoten der Euro-Staaten

Einen Tag nach Vorlage der milliardenschweren Sanierungspläne für die Bankenbranche Irlands hat die Ratingagentur Standard & Poor's die Bewertung für das hoch verschuldete Land gesenkt.
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Auch bei den anderen Agenturen hat Irland schlechte Noten. Die Einstufungen der EU-Länder lauten im Vergleich folgendermaßen:
LandS&PMoody'sFitchBelgienAA+Aa1AA+DeutschlandAAAAaaAAAEstlandAA1AFinnlandAAAAaaAAAFrankreichAAAAaaAAAGriechenlandBB-B1BB+IrlandBBB+Baa1BBB+ItalienA+Aa2AA-LuxemburgAAAAaaAAAMaltaAA1A+NiederlandeAAAAaaAAAÖsterreichAAAAaaAAAPortugalBBB-A3A-SlowakeiA+A1A+SlowenienAAAa2AASpanienAAAa2AA+ZypernA-A2AA-
Die Codes und ihre Bedeutung
Die Ratingcodes von Moody's:
Investmentwürdig
- Aaa - Zuverlässige und stabile Schuldner höchster Qualität
- Aa - Gute Schuldner, etwas höheres Risiko (vor allem im Langfristbereich) als Aaa
- A - Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachten
- Baa - Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agieren
Nicht als Investment geeignet
- Ba - Sehr abhängig von wirtschaftlicher Gesamtlage
- B - Finanzielle Situation ist notorisch wechselhaft
- Caa - Spekulative Bonds, niedrige Einnahmen des Schuldners
- Ca - in der Regel liegen hier bereits Zahlungsstörungen vor
- C - in Zahlungsverzug
- NR - keine Bewertung
Ratings unterhalb von Baa gelten als Junk-Bonds.
Zusätzlich werden die numerischen Anhängsel 1, 2 und 3 für die Ratings Aa bis Caa verwendet. Das Anhängsel 1 bedeutet, dass sich das Unternehmen im oberen Drittel der Ratingspanne befinden; das Anhängsel 2 steht für das mittlere Drittel und das Anhängsel 3 für das untere Drittel.
Mit der Note "BBB+" gelten Investitionen in irische Staatsanleihen nur noch als "durchschnittlich gute Anlage". Hier eine Liste zur Bonität der Staaten der Euro-Zone, wie sie in den Büchern der großen Rating-Agenturen S&P, Moody's und Fitch geführt werden:
+++ Die Ratings von Fitch und Standard & Poor's:
Investmentwürdig (Investment Grade)
- AAA Zuverlässige und stabile Schuldner, höchster Qualität
- AA Gute Schuldner, etwas höheres Risiko als AAA
- A Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachten
- BBB Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agieren
Nicht als Investment geeignet (Non-Investment Grade)
- BB Sehr abhängig von wirtschaftlicher Gesamtlage
- B Finanzielle Situation ist notorisch wechselhaft
- CCC Spekulative Bonds, niedrige Einnahmen des Schuldners
- CC wie CCC
- C wie CCC
- CI ausstehende Zinszahlungen
- SD Zahlungsausfall in einigen Bereichen
- R unter regulatorischer Aufsicht, möglicherweise selektiver Zahlungsverzug/-ausfall in Zukunft
- D in Zahlungsverzug
- NR keine Bewertung (NR = Non Rated)
Die Ratings von AA bis CCC können durch + oder - modifiziert sein, um die relative Stellung innerhalb eines Ratings anzuzeigen, etwa AA+, AA-, BBB+.
(Quellen: APA, Wikipedia)