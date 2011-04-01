Die Bonitätsnoten der Euro-Staaten

Auch bei den anderen Agenturen hat Irland schlechte Noten. Die Einstufungen der EU-Länder lauten im Vergleich folgendermaßen:



LandS&PMoody'sFitchBelgienAA+Aa1AA+DeutschlandAAAAaaAAAEstlandAA1AFinnlandAAAAaaAAAFrankreichAAAAaaAAAGriechenlandBB-B1BB+IrlandBBB+Baa1BBB+ItalienA+Aa2AA-LuxemburgAAAAaaAAAMaltaAA1A+NiederlandeAAAAaaAAAÖsterreichAAAAaaAAAPortugalBBB-A3A-SlowakeiA+A1A+SlowenienAAAa2AASpanienAAAa2AA+ZypernA-A2AA-

Die Codes und ihre Bedeutung

Die Ratingcodes von Moody's:



Investmentwürdig



- Aaa - Zuverlässige und stabile Schuldner höchster Qualität



- Aa - Gute Schuldner, etwas höheres Risiko (vor allem im Langfristbereich) als Aaa



- A - Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachten



- Baa - Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agieren



Nicht als Investment geeignet



- Ba - Sehr abhängig von wirtschaftlicher Gesamtlage



- B - Finanzielle Situation ist notorisch wechselhaft



- Caa - Spekulative Bonds, niedrige Einnahmen des Schuldners



- Ca - in der Regel liegen hier bereits Zahlungsstörungen vor



- C - in Zahlungsverzug



- NR - keine Bewertung



Ratings unterhalb von Baa gelten als Junk-Bonds.



Zusätzlich werden die numerischen Anhängsel 1, 2 und 3 für die Ratings Aa bis Caa verwendet. Das Anhängsel 1 bedeutet, dass sich das Unternehmen im oberen Drittel der Ratingspanne befinden; das Anhängsel 2 steht für das mittlere Drittel und das Anhängsel 3 für das untere Drittel.



Mit der Note "BBB+" gelten Investitionen in irische Staatsanleihen nur noch als "durchschnittlich gute Anlage". Hier eine Liste zur Bonität der Staaten der Euro-Zone, wie sie in den Büchern der großen Rating-Agenturen S&P, Moody's und Fitch geführt werden:



+++ Die Ratings von Fitch und Standard & Poor's:



Investmentwürdig (Investment Grade)



- AAA Zuverlässige und stabile Schuldner, höchster Qualität



- AA Gute Schuldner, etwas höheres Risiko als AAA



- A Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachten



- BBB Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agieren



Nicht als Investment geeignet (Non-Investment Grade)



- BB Sehr abhängig von wirtschaftlicher Gesamtlage



- B Finanzielle Situation ist notorisch wechselhaft



- CCC Spekulative Bonds, niedrige Einnahmen des Schuldners



- CC wie CCC



- C wie CCC



- CI ausstehende Zinszahlungen



- SD Zahlungsausfall in einigen Bereichen



- R unter regulatorischer Aufsicht, möglicherweise selektiver Zahlungsverzug/-ausfall in Zukunft



- D in Zahlungsverzug



- NR keine Bewertung (NR = Non Rated)



Die Ratings von AA bis CCC können durch + oder - modifiziert sein, um die relative Stellung innerhalb eines Ratings anzuzeigen, etwa AA+, AA-, BBB+.



(Quellen: APA, Wikipedia)