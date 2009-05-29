Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Bundesvertretung 2007 bestand aus 66 MandatarInnen, 2009 dürfte sich das Plenum auf 81 Mandate erhöhen, wovon auf 16 österreichische Fachhochschulen mit mehr als 1.000 Studierenden jeweils ein Mandat entfällt.
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FraktionMandate 2009Mandate 2007+/-AG22 20+2GRAS15 15-FLÖ1514+1VSSTÖ811-3KSV-KJÖ1 1-RFS1 1-LSF- 1-1KSV-LiLi1 -+1Fraktionslos (vermutlich bei FLÖ)23-1Fachhochschulen16 nicht wahlberechtigt.+16