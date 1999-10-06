Die CAIB setzt verstärkt auf die Türkei und Griechenland

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Rosa Eder
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 26 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
In den sonnigen Süden zieht es die Creditanstalt Investmentbank (CAIB). Die Türkei und Griechenland sind für die Bank-Austria-Tochter die neuen Hoffnungsmärkte. In etwa drei Wochen starten die
offiziellen Aktivitäten der CAIB in Istanbul, in Athen gibt es seit zwei Wochen eine Repräsentanz, berichteten die Vorstände Willi Hemetsberger und Franz Kubik am Montag Abend vor Journalisten. Zur
Ertragssituation der Investmentbank, die 1998 primär wegen der Russland-Krise einen Verlust von 270 Mill. Schilling hinnehmen mußte, wollten die Vorstände keine Angaben machen.