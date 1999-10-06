Die CAIB setzt verstärkt auf die Türkei und Griechenland

In den sonnigen Süden zieht es die Creditanstalt Investmentbank (CAIB). Die Türkei und Griechenland sind für die Bank-Austria-Tochter die neuen Hoffnungsmärkte. In etwa drei Wochen starten die



offiziellen Aktivitäten der CAIB in Istanbul, in Athen gibt es seit zwei Wochen eine Repräsentanz, berichteten die Vorstände Willi Hemetsberger und Franz Kubik am Montag Abend vor Journalisten. Zur



Ertragssituation der Investmentbank, die 1998 primär wegen der Russland-Krise einen Verlust von 270 Mill. Schilling hinnehmen mußte, wollten die Vorstände keine Angaben machen.