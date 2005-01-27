Die Chronik von Auschwitz

Frühjahr 1940: Die ersten Häftlinge aus Dachau treffen in Auschwitz ein und beginnen mit dem Aufbau des Lagers.



14. Juni 1940: Die ersten polnischen Häftlinge werden in das Stammlager Auschwitz auf dem Gelände einer k.u.k. Artilleriekaserne eingeliefert.



August 1941: Lagerkommandant Rudolf Höß erhält von SS-Führer Heinrich Himmler den Auftrag, Auschwitz für die "Endlösung der Judenfrage" auzubauen.



3. September 1941: Beim ersten Vergasungsversuch mit Zyklon B werden 600 russische Kriegssgefangene und 298 kranke Häftlinge ermordet.



8. Oktober 1941: Baubeginn des Lagers Birkenau (Auschwitz II)



20. Jänner 1942: "Wannseekonferenz" über "Endlösung der Judenfrage".



Juni 1942: Beginn der Massenvernichtung von Juden in Auschwitz mit Gas Zyklon B.



März bis Juni 1943: Vier neugebaute Krematorien und Gaskammern von Birkenau nehmen Betrieb auf. Bis dahin fanden die Vergasungen in zwei dazu umgebauten Bauernhäusern und einer Gaskammer im Stammlager statt.



16. Mai 1944: Beginn der Massendeportation und -vernichtung von rund 437.000 ungarischen Juden.



2. August 1944: "Liquidierung" des "Zigeunerlagers" von Auschwitz.



7. Oktober 1944: Aufstand des Sonderkommandaos im Krematorium IV.



6. Jänner 1945: Vier junge jüdische Frauen, die Sprengstoff für den Aufstand des Sonderkommandos ins Lager geschmuggelt hatten, sind die letzten Häftlinge, die in Auschwitz hingerichtet werden.



27. Jänner 1945: Befreiung von Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee; rund 7.500 Häftlinge sind noch im Lager.