Die da in Wien

Wien ist schuld. Natürlich. Weil der ÖFB vor dem Wiener Bürgermeister "in die Knie gegangen ist" (Scheucher), gastiert Frankreich in der Hauptstadt und nicht in Klagenfurt. Deshalb, ätsch, wird in Klagenfurt ein Kunstrasen aufgelegt und auf künftige Zusammenarbeit mit dem ÖFB gepfiffen. Abgesehen davon, dass die Wirren um das Stadion hiermit noch lange nicht vorbei sind, ist die Entscheidung, ein Plastikgrün aufzulegen, ein wenig befremdlich. Sportlich hat Salzburg dadurch Nachteile, die Mehrheit der Spieler mag den Kunstrasen nicht, und dieser ist auch nur dann günstiger, wenn er permanent bespielt wird (was eher nicht der Fall sein dürfte). Schade um das Stadion in Klagenfurt, schade um diese Entscheidung. Das Happel-Stadion aber kann sich freuen