Die Deutungshoheit über Carla Bruni

Erste Auszüge, die das linksstehende Magazin "Marianne" vorab druckte, sind gehaltvoll - und wenig schmeichelhaft. Sie zeichnen das Bild einer kaltblütigen, egomanischen Frau, die das Geld und den schönen Schein liebt und Männer wie Trophäen jagt. "Carla ist verführerisch wie eine Katze, verschlagen wie ein Affe und kalt wie eine Schlange", wird Jean-Jacques Picart, ehemaliger Mitarbeiter des Designers Christian Lacroix, zitiert. Zwar pflege die gebürtige Italienerin ihren Ruf einer Linksintellektuellen, interessiere sich letztlich aber genauso wenig für Politik wie für ihre humanitäre Stiftung. Diese habe sie nur gegründet, um ihrer Rivalin Cécilia, Sarkozys Exfrau, nachzueifern, mit der sie sich einen Kampf bis aufs Messer lieferte. Narzisstisch und abgehoben, umgebe sich Bruni mit einem wahren Clan aus Ex-Liebhabern. "Sie lebt in einer vergoldeten Kugel", behauptet Lahouri. Zudem wolle die ehrgeizige 42-Jährige ihr eigenes Bild in der Öffentlichkeit absolut kontrollieren.



Vielleicht versagte Bruni aus diesem Grund der Journalistin, die bereits eine umstrittene Biografie über den Fußballstar Zinédine Zidane schrieb, ein persönliches Gespräch und autorisierte das Buch nicht. Medienberichten zufolge versuchte der Élysée-Palast sogar, eine Veröffentlichung zu verhindern.



Viele halten es daher für keinen Zufall, dass ausgerechnet morgen eine weitere Bruni-Biografie namens "Carla und die Ehrgeizigen" erscheint. Die Autoren und Journalisten Yves Derai und Michaël Darm, denen brave Hofberichterstattung nachgesagt wird, empfing Bruni persönlich. Gerüchten zufolge wurde das Buch als Gegengewicht zu Lahouris unliebsamen Enthüllungen sogar vom Élysée bestellt. Es soll das offizielle Bild der einstigen Lebefrau zeigen, die einmal von sich sagte, ab und zu lebe sie auch monogam.



Dabei sind Brunis wilden Zeiten angesichts der Fülle an Nacktfotos, freizügigen Interviews und Chansons aus Brunis eigener Feder, in denen sie mit rauchiger Stimme ihre 30 Liebhaber besingt, wohl ohnehin kein Geheimnis mehr.