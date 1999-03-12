"Die Dinge funktionieren"

Im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" hob Farnleitner, der sein Haus gerne als "Arbeitsplatzbeschaffungsministerium" bezeichnet, insbesondere die Trendwende am Lehrlingsmarkt hervor.



Wie berichtet waren Ende 1998 in Österreich 125.499 Lehrlinge in 39.540 Betrieben beschäftigt, was einem Plus von 3,2% entspricht. Noch viel Handlungsbedarf herrsche beim Problem der älteren



Arbeitnehmer.



Die Gründerwelle rollt weiter, ist Farnleitner überzeugt. Was ihn allerdings noch stört, ist, daß 50% der Unternehmensgründer als höchsten Bildungsabschluß eine abgeschlossene Lehre vorweisen und nur



6% einen Hochschulabschluß. Es herrschten in Österreich noch viele festgefahrene Vorstellungen über den Sprung in die Selbständigkeit, dabei habe sich in letzter Zeit vieles geändert, vor



allem im administrativen Bereich.



Farnleitner wird am Dienstag kommender Woche auf dem diesjährigen ÖVP-Wirtschaftskongreß, der heuer unter dem Motto "Wirtschaft schafft Arbeit" steht, zum Thema "Dynamische Standortpolitik" Stellung



nehmen. 3.000 Anfragen aus aller Welt im vergangenen Jahr sind für den Wirtschaftsminister der Beweis dafür, daß das Ausland "gerochen" habe, daß die Rahmenbedingungen für Firmengründungen in



Österreich noch nie so gut waren wie jetzt.



Für unbedenklich hält Farnleitner, daß die Zunahme der Beschäftigtenzahl im privaten Dienstleistungsbereich laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) primär auf Teilzeitarbeit in Branchen mit



unterdurchschnittlichem Einkommensniveau zurückzuführen sein dürfte. Derartige Jobs seien keine Schande, sagte Farnleitner.



Der "Wirtschaftskongreß '99" der ÖVP findet am Dienstag, 16. März 1999, im Technischen Museum, Wien, statt. Nach der Eröffnung um 13 Uhr 30 durch Wirtschaftsminister Farnleitner referieren unter



anderem Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer und VP-Obmann Wolfgang Schüssel über brandaktuelle Themen, die die Beschäftigungssituation und den Arbeitsmarkt betreffen.