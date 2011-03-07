Die Discovery kehrt endgültig heim

Sechs Astronauten werden an Bord sein, wenn die Discovery um 13 Uhr von der Internationalen Raumstation ISS abdockt. Im Rahmen der Mission ST-133 hatten sie Kameras an der ISS angebracht, Reparaturen durchgeführt und Ersatzteile befördert.



Die Discovery hat bei 38 Missionen seit dem 30. August 1984 insgesamt 365 Tage im All verbracht. Sie hat in dieser Zeit 237 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das entspricht etwa 308 Flügen zum Mond und retour.



Dabei hat die Raumfähre 246 Astronauten transportiert, darunter die erste Pilotin eines Raumfahrzeugs und den ersten russischen Kosmonauten bei einem Gemeinschaftsflug. Die Discovery hat schließlich auch das Weltraumteleskop Hubble in All befördert.



Nach der Ankunft auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral am Mittwoch wird die Discovery endgültig außer Betrieb gestellt.