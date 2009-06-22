Die Doping-Zwickmühle

Der Ironman Klagenfurt hat ein Zeichen gesetzt. Hannes Hempel darf nicht starten. Jener Hannes Hempel, der von Bernhard Kohl der Weitergabe eines Dopingmittels bezichtigt worden ist, jener Hannes Hempel, der auch schon davor von Lisa Hütthaler ins leidige Doping-Gerede gebracht worden ist. Er soll ihr einen Bestechungsversuch in Seibersdorf nahegelegt haben, das habe auch bei ihm schon funktioniert. Schwerwiegende Vorwürfe. Nur bisher keine bestätigten Vorwürfe. Ein Verfahren bezüglich der Bestechung wurde eingestellt, im Fall der Weitergabe hat Hempel ein Geständnis abgelegt, dieses aber widerrufen. Die Ironman-Veranstalter waren in der Zwickmühle und entschieden sich für jene Variante, die ihnen möglicherweise rechtliche Probleme einbringen könnte. Aber auch für jene Variante, die im Sinne der propagierten Null-Toleranz-Politik und der Glaubwürdigkeit ihre einzige Möglichkeit war.