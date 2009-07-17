Die dramatische Mission

Minutiös lieferte der Raumfahrtliebhaber die wichtigsten technischen Details und ließ in einer Rückschau die drei Astronauten über ihre Eindrücke und Gefühle zu Wort kommen; auch Michael Collins, der den Mond nicht betreten hatte und darunter litt, weniger Ruhm eingeheimst zu haben als seine beiden Kollegen Armstrong und Aldrin.



Das "Radiokolleg" dieser Woche stellte die Frage: "Wie einzigartig ist der Mensch?" Neben vielen anderen Sachen, deren er sich rühmt, hat der Mensch - im Unterschied zum Tier - den Mond betreten. Welchen Sinn dies allerdings hatte, ist eine andere Frage.