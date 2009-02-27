Die Betriebskosten wurden derart unterschätzt, dass es an Fahrlässigkeit grenzt. Offenbar hatte man sich nicht ausreichend informiert. Wirklich problematisch an der Causa ist aber die Drohung von Seiten des Klubs: Entweder es gibt Subventionen oder wir pfeifen auf die Lizenz. Oder anders formuliert. Entweder es gibt Steuergeld oder es kostet Steuergeld. Und das ist keine Diskussion, das klingt eher nach Erpressung.