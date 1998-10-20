Die Entwicklung des Leitindex ATX steht in den Sternen

Angesichts der Turbulenzen an den Weltbörsen seit September könnte mancher Börsianer geneigt sein, Rat bei anderen Kriterien als den Fundamentaldaten der Unternehmen zu suchen. Denn diese haben



derzeit relativ wenig Einfluß auf die Kursentwicklung.



Eva Fischer, seit 17 Jahren Astrologin und seit zwei Jahren spezialisiert auf Börsenentwicklungen, leitet ihre Investmenttips aus den Sternen ab. Aber nicht nur, denn auch sie behält die tatsächliche



Entwicklung dabei im Auge und überprüft ihre Prognosen an Charts.



Die Wiener Börse wurde am 2. September 1771 gegründet · Geburtszeit 11 Uhr. Sie ist daher im Sternzeichen Jungfrau und hat den Skorpion als Aszendenten. Jupiter, der als Glücksplanet Expansion



symbolisiert, steht mit dem "Machtplaneten" Pluto in Konjunktion und bildet ein Trigon zum Uranus. Dieser wieder bildet ein Trigon zu Neptun, der für nicht unbedingt greifbare Sachen verantwortlich



ist, und Neptun bildet ein Trigon zu Jupiter und Pluto. "Das ergibt ein geschlossenes Erdtrigon. Die Wiener Börse hat durch dieses Erdtrigon eine gewisse Standhaftigkeit im Grundhoroskop als Basis



mitbekommen", sagte Fischer. Merkur wieder, der als Planet der Wirtschaft (Handel, Finanzen, Verträge) gilt, steht in der Waage, was eine Harmonie im Geburtshoroskop ergibt.



Auch für den ATX, Geburtsdatum 2. Jänner 1991, zeigt sich Fischer optimistisch. Als Steinbock mit dem Mond im Löwen und auch Jupiter im Löwen deutet das Geburtshoroskop auf Expansion hin. "Das ist



ganz eindeutig", sieht Fischer eine gute Zukunft für den ATX.



Für Anleger, die neu in den Markt einsteigen, müßte natürlich das Geburtshoroskop der Anleger und jenes der einzelnen Titel konkret beleuchtet und miteinander verbunden werden. Insgesamt sei aber ein



Einstieg in den Wiener Aktienmarkt noch im Oktober und November bis Dezember ratsam. "Da gibt es Jupiter/Jupiter-Aspekte. Es ist also sehr günstig", sagt Fischer.