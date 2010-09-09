Die Erotik des rechten Knies

Sei es durch Erforschung der Symmetrie von als attraktiv geltenden Gesichtern, der Zusammensetzung des Achselschweißes von Athleten oder des Hormonspiegels während des weiblichen Zyklus.



Mitunter spezialisieren sich Attraktivitätsforscher auf sonderbare Details des menschlichen Balzverhaltens. Wissenschafter der Universität Göttingen haben sich etwa damit beschäftigt, wie Männer beim Tanzen attraktiv wirken. Als hätten wir es geahnt: Männer erlangen mit bestimmten Tanzbewegungen bei Frauen besonders viel Aufmerksamkeit. Gut kommen ausufernde und abwechslungsreiche Bewegungen des Torsos, des Halses, der linken Schulter und des Handgelenks an. Außerdem zählt das Tempo der Bewegung des rechten Knies. Die Forscher gehen davon aus, dass die Tanzbewegungen Signale über Gesundheit, Stärke und Reproduktionsfähigkeit eines Mannes senden.



Dennoch gilt: Manchmal ist gar nicht tanzen anziehender als der Versuch, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen.