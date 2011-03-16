Die Erwartung als Feind

Die Realität sieht anders aus, sonst müsste es mehr Kontinuität geben. Denn die ist schließlich ein Erfolgsfaktor. Der natürliche Feind der Kontinuität ist aber die Erwartungshaltung, und die ist in Deutschland aufgrund der Ausgeglichenheit der Bundesliga enorm. Wenn Mainz vorne mitspielen kann, dann darf jeder Klub von der Champions League träumen. Theoretisch richtig, tatsächlich schaffen das jedes Jahr nur drei. Und der Rest wird Opfer der Erwartungshaltung.