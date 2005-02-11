Die EU-Pläne

Das neue Strategiepapier der EU-Kommission empfiehlt eine Reihe von Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen. So sollen Flugverkehr und Schifffahrt, die bisher aufgrund der Bedenken einiger Staaten vom Kyoto-Protokoll ausgenommen waren, in die CO2-Kontrollen einbezogen werden - in Form von Treibstoffsteuern oder durch Einbeziehung in den Emissionshandel etwa. Diese Bereiche tragen jeweils etwa drei Prozent zur Entwicklung von Treibhausgasen bei. Eine weit größere Rolle (20 Prozent) spielt der Verlust von Wäldern, der gestoppt werden soll.



Gleichfalls auf der EU-Agenda für die Zeit nach 2012: Förderung von Forschung und Innovation zur Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, Ausweitung des Emissionshandels, Nachhaltigkeit im Transport- und Energiewesen.