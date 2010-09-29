Die EU stellt Frankreich an den Pranger

Sollte sich Frankreich weigern, wäre ein formelles Mahnschreiben der EU-Kommission der nächste Schritt. Das gab Kommissionssprecherin Pia Ahrenkilde am Mittwoch nach einer zweistündigen Debatte der EU-Kommission bekannt.



EU-Justizkommissarin Viviane Reding hatte, unterstützt von EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso, Frankreich wegen der massenhaften Abschiebungen von Roma ein EU-Vertragsverletzungsverfahren angedroht, das bis zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gehen kann. Reding hatte Frankreich verbal scharf angegriffen. Beim EU-Sondergipfel Mitte September war es deshalb zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Barroso und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gekommen.



Reding wirft Frankreich vor, gegen die EU-Grundrechtecharta zu verstoßen und verschiedene Schutzbestimmungen der EU-Freizügigkeitsrichtlinie nicht umgesetzt zu haben. Außerdem hatte die EU-Kommission ein mittlerweile zurückgezogenes Rundschreiben der französischen Behörden kritisiert, in dem es um Anweisungen für die Räumung von Roma-Lagern ging - nach EU-Recht eine klare Diskriminierung.



(APA/Reuters)



Die Roma-Frage als Zankapfel