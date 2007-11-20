"Die EU will uns nicht? Na und?"

Dort haben die Prominenten ihre Plätze reserviert: eine Sängerin mit langen blonden Haaren und langen dünnen Beinen, die später um einen Auftritt gebeten wird; ein voluminöser Fernsehmoderator, der all seine Bekannten überschwänglich mit Küsschen begrüßt und seiner Begleiterin ständig an den Hintern fasst; vier um einen der Stehtische drapierte Models, die an ihren bunten Cocktails nippen. Die hochgewachsenen Frauen ziehen die Blicke der Männer auf sich.



Die Show fängt nicht vor ein Uhr nachts an. Zu den Klängen der türkischen Band erscheinen drei Transvestiten und eine Frau, mit Perücken, knappen Lederröcken oder -hosen und Schuhen auf 30 Zentimeter hohen Plateausohlen. Sie bewegen sich durch den Zuschauerraum, schäkern mit den Gästen, animieren sie zum Tanzen. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit der Besucher wieder auf die Bühne, auf die in grüne Seide gehüllte Bauchtänzerin.



Trotz der orientalisch angehauchten Darbietung, trotz der sehnsuchtsvollen türkischen Lieder - die Türkei mit Männern, die auf armseligen Stühlen kettenrauchend im Kaffeehaus sitzen und ihre Gebetskette durch die Finger gleiten lassen, sowie Kopftuch tragenden Frauen, die ihre Einkaufstaschen nach Hause schleppen, ist von diesem Ort ebenso weit entfernt wie von Helsinki oder Brüssel. Schicker als in den feinen Klubs von Istanbul kann es weder in Paris noch in London zugehen.



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Das ist die eine Seite der Stadt. Die andere zeigt sich in den Slums, in den über Nacht gebauten Hütten, aus denen die Bewohner schrittweise ausquartiert werden sollen und wo die Stromversorgung immer wieder zusammenbricht. In den überfüllten Quartieren der Immigranten und der irakischen Flüchtlinge, die auf eine Weiterreise nach Kanada warten. An den winzigen Verkaufsständen der Kurden, die ihre Dörfer in Südostanatolien räumen mussten und nun gefüllte Muscheln anbieten.



Die längste Ausdehnung Istanbuls beträgt mehr als 100 Kilometer; offiziell leben dort knapp zehn Millionen Menschen. Doch schätzungsweise sind es 13 oder 15 Millionen. Wer kann das schon genau wissen? Das wären fast doppelt so viele Einwohner wie in ganz Österreich; oder beinahe die Bevölkerung Tschechiens und der Slowakei zusammengenommen. Alle sechs Minuten soll in Istanbul ein neuer Mensch auftauchen, meist auf der Suche nach Arbeit. Istanbul ist mehr als eine Metropole; es ist ein strahlender Kosmos, in dem so manche Hoffnung verglüht.



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Die Stadt hat ihre eige-nen Regeln und ihre eigenen Probleme. Die von Mustafa Kemal Atatürk ab den 1920er Jahren forcierte Orientierung nach Westen hat solide Wurzeln geschlagen. Die türkische Wirtschaft mit ihrem siebenprozentigen Wachstum pro Jahr, intensiven Handelsbeziehungen zu westeuropäischen Ländern und steigender Attraktivität für ausländische Investoren ist bereits in der Europäischen Union angelangt.



Das politische Tauziehen um einen EU-Beitritt der Türkei scheint da eine geringere Rolle zu spielen. Und während die EU-Staaten über eine Integration des Landes diskutieren, flacht das Interesse vieler Türken daran schon wieder ab. Haben noch vor zwei Jahren, beim Start der Beitrittsverhandlungen, an die 70 Prozent der Befragten in der Türkei eine EU-Mitgliedschaft ihres Landes befürwortet, ist in manchen Umfragen mittlerweile nicht einmal jeder Zweite dafür.



Im Klub Mansion fasst es die 29-jährige Bank-Analystin Pinar in knappen Sätzen in fließendem Englisch so zusammen: "Die EU will uns nicht? Na und? Wen kümmerts?" Dann schüttelt sie ihr rabenschwarzes langes Haar und singt beim nächsten türkischen Lied wieder mit.