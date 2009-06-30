Die Eurozone in der Deflation

Es handelt sich um den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor zwölf Jahren.



Eine detaillierte Untergliederung wird es frühestens am 15. Juli geben. Bei einer Deflation fallen die Preise auf breiter Front. Wirtschaftsexperten warnten zuletzt vor einer Abwärtsspirale, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage lähmt.