Die feminine Nacht des JBK

Zu seinem 500. Talk-Show-Jubiläum am Dienstag im ZDF hat sich Johannes B. Kerner (JBK) vier Frauen aus vier Generationen eingeladen. Charmant wie immer, im Nadelstreif, der berühmten, breitgestreiften Kerner-Krawatte und sonnigem Kerner-Lächeln begrüßte er die ehemalige persische Kaiserin Farah Diba-Pahlavi (die heute auch bei "Vera" in ORF 2 zu Gast ist), die Schauspielerin Gaby Dohm und die Moderatorin Frauke Ludowig. Lichtblick war die Schauspielerin Cosima Shiva Hagen, deren Bekanntheitsgrad vom Namen der Mutter zehrt. Dennoch war die dezent weibliche Runde nicht unbedingt aufregend. Wahrscheinlich aber immer noch feierlicher als ein deftiger Herrenabend.



Zum Schluss erhielt die Sendung einen maskulinen Touch mit dem ältesten Spross von Harald Juhnke, Peer Juhnke. An "fortgeschrittener Demenz" leide der Vater, erzählte er und trübte mit seinem herben Wesen das harmonische Frauenkränzchen. Im Anschluss gab es noch Kerner bis zum Abwinken. Unschlagbarer Höhepunkt war die Wiederholung des Streitgesprächs vom Juni 2001 zwischen der Feministin Alice Schwarzer und dem TV-Sternchen Verona Feldbusch. Herrlich, wie sich Feldbusch im weißen Satin-Hosenanzug und Schwarzer im schwarzen Schlabberlook befetzten.



Bewundernswert war auch die Rolle von Kerner, der abseits kauerte, ganz ruhig und nur da und dort eine sachte Frage zu stellen wagte. Quotensicher bestritten die Streithähne die Sendezeit ohnehin mit einem unerschöpflichen Reservoir an Anzüglichkeiten. Falls so mancher Zuseher dann doch diesem Vergnügen überdrüssig wurde, konnte das wohl nur an Feldbuschs keifender und schriller Stimme liegen.