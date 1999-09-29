Die FPÖ verspricht "große Veränderungen" und will die ÖVP auf Platz 3 verweisen

Zur Wahlveranstaltung der Freiheitlichen am Sportplatz von Neufeld (Burgenland) waren aberhunderte Menschen gekommen: Eine Band spielte auf, es gab Bären-Bier in blauen Flaschen und Jörg Haider



wurde mit einem Hubschrauber aus Kärnten eingeflogen.



"Wir werden sparen, damit der kleine Mann wieder schlafen kann und nicht die Großen das Geld in die Tasche stecken", verkündete Prinzhorn.



Haider verspricht "große Veränderungen"



Unter lauten "Jörgl"-Rufen trat dann Haider auf das Podium und versprach "große Veränderungen durch die Entscheidung der Bürger am 3. Oktober". Und weiter: "Mieselsüchtige Koffer und



geistig gestörte Sozialisten sollen das Land regieren?", fragte der Bundesobmann die Menge. Die Antwort: Einhelliges Gelächter.



Dort wo die Freiheitlichen tätig seien, ginge es den Menschen gut, betonte Haider, verwies auf das Beispiel Kärnten und schaute empor in den "tiefblauen freiheitlichen Zukunftshimmel".



Autogrammstunde mit Prinzhorn und Zierler



Unterdessen mischten sich Prinzhorn sowie die Dritte der Bundesliste, die Ex-ORF-Moderatorin Theresia Zierler, unter die Menschen, verteilten Autogramme, erläuterten ihre



Forderungen und gaben den unzählig erschienen Sympathisanten und Interessierten "10 gute Gründe, die FPÖ zu wählen".



Darunter fallen, so Prinzhorn, unter anderem der Kinderbetreuungsscheck, die Mieten- und Strompreissenkung, der Einwanderungsstopp sowie der Schutz der Kinder.



"Der 11. heißt: 30 Jahre roter Machtmissbrauch sind genug", ist auf der Rückseite der Autogrammkarten nachzulesen.



"Arbeitsplätze schaffen nur Betriebe. Die Politiker schaffen lediglich die Rahmenbedingungen", ertönte es indes weiter aus den Lautsprechern. Die FPÖ sagt außerdem nein zur Osterweiterung, "die auf



Kosten der Arbeitsplätze der eigenen Leute geht", so Haider.



Jörg Haiders Wünsche für den kommenden Wahlsonntag, den 3. Oktober: "Der Bundeskanzler bekommt den Delogierungsbescheid im Bundeskanzleramt und den roten Finanzminister werden wir in



Frühpension schicken."



Auf seiner Wahlkampftour quer durch Österreich stellte der FPÖ-Chef großes Interesse seitens der Bevölkerung fest.



Prinzhorn fühlt sich fit



Auch Prinzhorn zeigte sich sehr zuversichtlich, den zweiten Platz zu erreichen und freute sich sichtlich noch auf das Wahlkampffinale, denn er sei psychisch und physisch sehr fit, "im



Gegensatz zu Klima und Edlinger".



Mit den Worten: "Wir sind die dynamische österreichische Reformbewegung", schloss Haider die Veranstaltung und begab sich siegessicher unter die Autogrammjäger während schon wieder der Hubschrauber



auf ihn wartete.