Die Freiheit ist ein weites Land

3sat spielte Sonntag die vom ORF bereits vor einem Jahr ausgestrahlte Dokumentation über den Prager Frühling und dessen brutales Ende. Kurz vor dem 41. Jahrestag wurde die kompromisslose Menschenverachtung von Diktaturen plastisch in Erinnerung gerufen, aber auch der Mut österreichischer Medienprofis, vor allem im damals gerade reformieren ORF. Dieser hatte die ganze Welt alarmiert und Tschechen und Slowaken nach der Wiedergleichschaltung ihrer Medien trotz sowjetischer Proteste in ihrer Sprache informiert - nicht unwesentliche Beiträge zur Implosion des Sowjet-Imperiums zwei Jahrzehnte später.