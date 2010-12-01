Die Freiheit, lesen zu dürfen

Warfs These: An Einschränkungen der Internet-Nutzung lasse sich ablesen, wie weit entwickelt und offen das politische System eines Landes sei. Der Verzicht auf Zensur ist Warf zufolge also auch ein Gradmesser für Demokratie. Ein Umstand, dem sich auch der Bericht "Feinde des Internets" widmet, den "Reporter ohne Grenzen" herausgibt.



Tatsächlich grenzt es manchmal ans Absurde, welche Internetseiten ein Regime glaubt, zensurieren zu müssen. Das reicht von Pornographie bis hin zu den aktuellen Wikileaks-Veröffentlichungen. In Nordkorea etwa wird sogar über Fußballspiele lediglich zeitversetzt berichtet - ein Spiel, in dem man verliert, wird auch nicht übertragen. Dass man mit solchen Taschenspielertricks die Macht nicht sichern kann, hat Europa bereits 1989 bewiesen. Andere Ländern werden es wohl auch noch tun.