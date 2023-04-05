Die ganze Welt ist plötzlich pink

Es begann im Vorjahr. Plötzlich sah die Modewelt pink. Auf den roten Teppichen kreischte es einem schon bei den Preisgalas im Frühling dunkelrosa entgegen. Die Modedesigner griffen die laute Farbe in ihren Frühling/Sommer-Kollektionen für dieses Jahr auf. In das pinke Schreikonzert stimmte niemand so ohrenbetäubend ein wie Valentino. Dort widmete man Pink die ganze Kollektion: vom klitzekleinen Minikleid mit Organzablüten zum fluffigen, eiförmigen Federmantel bis zum simplizistischen Cape ohne was drunter. Da wurde dann viel interpretiert von wegen: Nach den tristen Pandemiejahren wünschen sich viele wieder Spaß und Farbe in der Mode. Eh. Aber schuld ist eigentlich Barbie.

Denn Greta Gerwig drehte just im vergangenen Jahr einen Film, in dem Margot Robbie die berühmteste Puppe mit Busen der Welt spielt. In Vorfreude auf dieses kulturelle Ausnahme-Event hat sich also die ganze Modebranche und auch ihre Kollegen aus der Interieur-Branche - "So stylen Sie ihr eigenes Barbiehaus" - zusammengetan. Das Phänomen hat auch einen Namen: "Barbiecore". Und nun war es so weit, der erste Trailer zum Film wurde veröffentlicht. Tatsächlich ist er sehr vielversprechend, allein schon, wenn in der ersten Szene Barbie ihre High Heels auszieht und weiter auf Zehenspitzen geht - denn das ist nun mal ihre absurde Anatomie. Bis der Film im Sommer anläuft, ist noch Zeit sich pink einzukleiden. Schwierigkeiten, etwas zu finden, sollte man nicht haben.