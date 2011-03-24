Die Gefahr der Hoffnung

Die Enttäuschung kam in Form von Blamagen in Litauen und auf den Färöern. Es folgten ein Neuanfang, viele Tests, ein neuer Trainer und damit Monate des Leerlaufs. Das Nationalteam verlor viel Zeit, nun ist es von der Stimmung und auch von der Unterstützung der Öffentlichkeit wieder dort, wo es vor knapp drei Jahren war. Eine glatte Niederlage gegen Belgien könnte die ganze Arbeit zunichte machen. Aber diese Gefahr besteht immer, wenn wieder einmal Hoffnung aufkeimt.