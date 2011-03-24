Die Gefahr der Hoffnung

Die EM brachte dem ÖFB-Team nicht nur ein paar schöne Erlebnisse und ein Elfertor, sondern auch die Unterstützung der Öffentlichkeit. Das Scheitern wurde nicht als bittere Enttäuschung gesehen, sondern die guten Leistungen wurden zum Anlass für Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft genommen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Die Enttäuschung kam in Form von Blamagen in Litauen und auf den Färöern. Es folgten ein Neuanfang, viele Tests, ein neuer Trainer und damit Monate des Leerlaufs. Das Nationalteam verlor viel Zeit, nun ist es von der Stimmung und auch von der Unterstützung der Öffentlichkeit wieder dort, wo es vor knapp drei Jahren war. Eine glatte Niederlage gegen Belgien könnte die ganze Arbeit zunichte machen. Aber diese Gefahr besteht immer, wenn wieder einmal Hoffnung aufkeimt.