Die Gefahren der Knackigheit

Die Aufgabe eines Journalisten ist es nicht, so zu tun, als ob. Aber etwas kleinlich wirkt die Entscheidung schon. Zumal der Autor weder behauptet, dort gewesen zu sein, noch falsche Fakten geliefert hat. Vielleicht wollte die Jury aber einfach justament dem Mangel an Authentizität im Journalismus Einhalt gebieten. Eine der neueren Unarten sind da sogenannte generische Interviews. Wer sich schon einmal gewundert hat, warum etwa Gespräche mit richtig arg berühmten Schauspielern immer ähnlich klingen, das ist der Grund: Die Filmproduktionsfirmen machen diese Interviews selbst und geben sie an die Presse. Damit es nur ja nicht zu, wenn schon nicht unangenehmen, so doch substanziellen Fragen kommt. Vielleicht gefällt die Idee Politikern auch.



Aber Journalismus bewegt die Menschen nicht, wenn



er gleichgeschaltet ist. Er braucht Farbe, ob die jetzt aus erster oder zweiter Hand ist, ist sein geringstes Problem.