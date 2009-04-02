Die Geschäfte des Herrn Julius Meinl

Julius Meinl V ist seit 1987 direkt mit den Geschäften der Meinl Bank befasst.



Vorgeschichte: Julius Meinl II. gründet 1923 mit dem Spar- und Kreditverein der Freunde und Angestellten der Julius Meinl AG den Vorläufer der Meinl Bank



Julius Meinl V wird am 9. Juli 1959 in London geboren.



1979: Gründung der Meinl Bank durch Julius Meinl III.



1983: Julius Meinl V übernimmt die Leitung des Meinl-Imperiums



1987: Meinl V. tritt im März 1987 in den Vorstand der Meinl Bank ein.



1989 bis 1997: Die Meinl Bank unterzieht sich einer Neupositionierung: Rückzug aus dem Kreditgeschäft, Investmentbank- und Private Banking-Aktivitäten werden verstärkt, Bank will aktivere Rolle an den Börsen spielen



1994: Erste Kontakte mit Wolfgang Flöttl werden bekannt (Flöttl war AR-Vize der Julius Meinl KAG)



1997: Meinl European Land wird noch unter dem Namen "Central European Land Limited" gegründet, übernimmt ein Portfolio aus 60 Immobilien in Tschechien und Ungarn.



1999: Die Meinl Bank ist zum größten Private Equity Manager Österreichs mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. S (145 Mio. Euro) avanciert.



2000: Meinl gibt den Lebensmitteleinzelhandel in Österreich endgültig auf. Nur das Flagschiff Meinl am Graben bleibt in Familienbesitz.



2002: September: Meinl V. übernimmt Vorstandsmandat in der Privatstiftung des Industriellen Thomas Prinzhorn.



21. November 2002: MEL kommt mit einer Kapitalerhöhung an die Börse, Erstausgabepreis der Zertifikate 11,10 Euro.



29. September 2003: MEL erhöht Grundkapital von 35 auf 50 Mio. Euro, Bezugspreis: 11,85 Euro je Aktie



15. Dezember 2003: MEL erhöht Grundkapital von 50 auf 65 Mio. Euro, mit dem Emissionserlöse von 35,5 Mio. Euro sollen weitere Immobilienprojekte in Osteuropa finanziert werden



12. Jänner 2004: MEL begibt eine 50-Mio.-Euro-Anleihe



14. April 2004: MEL erhöht Grundkapital zum dritten Mal, auf 85 Mio. Euro, Emissionserlöse: 48 Mio. Euro



25. Juni 2004: 4. Kapitalerhöhung, von 85 auf 120 Mio. Euro, Emissionserlöse: rund 84 Mio. Euro, Bezugspreis: 12,36 Euro je Aktie



27. September 2004: MEL steigt in Polen und Russland ein



22. Oktober 2004: 5. Kapitalerhöhung, um Nominale 60 auf 180 Mio. Euro, Preis: 12,39 Euro je Aktie, erste Schritte in Russland



2. Februar 2005: MEL kündigte 6. Kapitalerhöhung um Nominale 90 Mio. Euro auf 270 Mio. Euro an, Stückpreis von 13 Euro bringt rund 230 Mio. Euro frisches Geld.



22. März 2005: MEL schließt Mega-Kapitalerhöhung um 210 Mio. Euro auf 480 Mio. Euro ab. Stückpreis von 13,65 Euro spült 560 Mio. Euro in die Kassen



18. Mai 2005: MEL-Aktie kommt in den MSCI Austria-Index



August 2005: Legendärer Yacht-Ausflug im Mittelmeer, zu dem der Bankier unter anderem Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und den Spekulanten Wolfgang Flöttl geladen hatte.



5. Oktober 2005: MEL kündigt Kapitalerhöhung von 480 auf 600 Mio. Euro an, weitere rund 350 Mio. Euro frisches Geld. Bezugspreis: 14,70 Euro je Aktie



7. Dezember 2005: Erste-Bank-Aktienexperte sieht "bubble-artige" Elemente bei Wiener Immobilienwerten, Bewerbung als sicherer Geldanlage sei "bedenklich".



23. Jänner 2006: MEL-Aktien wechseln in den Fließhandel der Wiener Börse, weitere Kurssteigerungen.



27. Februar 2006: Grundkapital wird auf 900 Mio. Euro erhöht, Emissionserlös bringt rund 921 Mio. Euro, Platzierung vorzeitig geschlossen, wegen "starkem Interesse der Investoren".



28. Februar 2006: MEL begibt weitere 150 Mio. teileinbezahlt Aktien ("partly paid shares"), Anzahl erhöht sich auf 330 Mio. Stück



8. März: Meinl Bank kündigt Börsengang von Meinl Airports International (MAI) an.



17. Juli 2006: MEL legt Anleihenprogramm von bis zu 2 Mrd. Euro auf



18. Juli 2006: MEL-Aktie erhält Investment-Grade-Rating von Fitch



9. November: MEL mit nächster Kapitalerhöhung: Grundkapital wird von 901,5 auf 1.126,5 Mio. Euro erhöht. Emissionserlös: 774 Mio. Euro. Damit notieren 225 Mio. Aktien an der Wiener Börse, die Marktkapitalisierung beträgt knapp 4 Mrd. Euro.



30. November 2006: MAI-Börsegang wird auf Anfang 2007 verschoben. 200 Mio.-Euro-Anleihe wird begeben.



22. Jänner 2007: MEL startet bisher größte Kapitalerhöhung, die durch Ausgabe von 75 Mio. Aktien für je 19,70 Euro knapp 1,5 Mrd. Euro hereinbringt.



30. April 2007: Börsegang der Meinl Airports International (MAI): Emissionsvolumen wurde wegen hoher Nachfrage von 500 auf 700 Mio. Euro aufgestockt.



31. Juli 2007: Kursrutsch der MEL-Zertifikate von 19 auf 16,3 Euro einen Tag vor der Erstnotiz von Meinl Power (MIP), in deren Management Ex-Verbund-Chef Hans Haider und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzen. Gesellschaft bezeichnet dies als eine "Kurskorrektur im Einklang mit andern Immo-Titeln" in der sich abzeichnenden US-Immokredit-Krise.



1. August 2007: Börse-Start der MIP: Das Going-public bringt 750 Mio. Euro herein.



23. August 2007: Massive Wertpapier-Rückkäufe der MEL werden nachträglich bekannt, Analysten kürzen die Kursziele.



24. August 2007: MEL-Sprechers Francis Lustig tritt zurück: seine Aussagen sollen jetzt zum Haftbefehl gegen Julius Meinl V. beigetragen haben -, neuer Sprecher wird der Investor Rupert-Heinrich Staller.



27. August 2007: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) leitet eine Prüfung wegen möglicher Marktmanipulation und Insiderhandel ein.



29. August 2007: Julius Meinl V. verspricht in einer seiner seltenen Pressekonferenzen Besserung: "Jetzt wird alles anders". MEL gibt bekannt, dass die Rückkäufe noch höher als vermutet ausgefallen sind, verspricht mehr Transparenz.



30. August 2007: Aufregung um teileinbezahlte Aktien ("Partly Paid Shares" - PPS) abseits der Börse. Die Investoren werden verheimlicht.



2. September 2007: Ex-Sprecher Lustig distanziert sich von Rückkäufen im Gesamtvolumen von 1,8 Mrd. Euro.



5./6. September 2007: Die Ratingagenturen S&P und Fitch geben äußerst kritische Stellungnahmen zu den MEL-Zertifikaten ab.



12. September 2007: Die FMA-Prüfung wird auf die Meinl Bank ausgedehnt.



17. September 2007: Laut "profil"-Bericht hat die MEL zwischen Dezember 2005 und Jänner 2007 fast 10 Mrd. Euro "im Kreis geschickt", die FMA habe ungerührt zugesehen.



4. Oktober 2007: Meinl Bank holt sich wegen PR-Desaster den Journalisten und "Format"-Herausgeber Herbert Langsner als Mediensprecher.



8. Oktober 2007: FMA und Wiener Börse erklären im "profil", nicht Vorab über Rückkäufe von MEL-Zertifikaten informiert gewesen zu sein.



11. November 2007: MEL-Sprecher Staller geht.



21. November 2007: Der MEL-Vorstand erhält von der FMA einen Strafbescheid wegen "Irreführung".



23. November 2007: Die Wiener Börse kündigt den Prime-Market-Vertrag per 21. Dezember 2007 auf. MEL muss zurück in den Standard Market Continuous.



Jänner 2008: Erste Gerüchte um einen bevorstehenden MEL-Verkauf. Ein erster Anlauf scheitert. - Die OeNB stellt einen kritischen Prüfbericht fertig, hält ihn unter Verschluss. Darin wird beschrieben, dass MEL schon seit 2006 unverkäufliche Zertifikate (via "Somal") zwischenlagern ließ. - Julius Meinl wechselt in der Bank vom Vorstand an die Aufsichtsratsspitze. - Am 4. Jänner verstirbt im 78. Lebensjahr Julius Meinl IV., der Vater des Bankiers.



20. März 2008: MEL kappt Meinl-Wurzeln: Der Einstieg neuer Investoren, des US-Citibank-Immobilienfonds Citi Property Investors (CPI) und der in Tel Aviv börsenotierte Immobilieninvestor Gazit-Globe Limited, wird paktiert. Die neuen MEL-Aktionäre sollen über eine hoch verzinste Wandelanleihe und eine Kapitalerhöhung einsteigen - die Rede ist von mehr als 30 Prozent.



24. April 2008: MEL kündigt für 2007 einen massiven Gewinnrückgang an.



24. Juni 2008: Die verkaufsentscheidende Hauptversammlung wird auf der Kanalinsel Jersey einberufen. Österreichische Kleinanleger sind entrüstet.



Juli 2008: In der neuen "trend"-Liste der Reichen und Superreichen in Österreich ist erneut weit vorn - auf Platz 12 - die Familie von Julius Meinl V. zu finden mit einem geschätzten Vermögen von 2 Mrd. Euro. Für 2007 erhielt die Familie 70 Mio. Euro Dividende von der Meinl Bank, geht aus dem HV-Protokoll hervor.



14. Juli 2008: In Jersey beginnt die dortige Finanzaufsicht zu ermitteln. Vorwurf: Beim Aktienrückkauf soll auch gegen Jersey-Recht verstoßen worden sein.



16. Juli 2008: Hauptversammlung. Beschlussplan: Auf der Kanalinsel wird der Verkauf besiegelt, ein neuer Name ("Atrium"), eine neue Führung beschlossen. Rechtlich wirksam ab Closing.



28. Juli 2008: "Aufstand" bei weiteren "Meinl"-HV's auf Jersey und in Wien: Putsch und Machtwechsel bei Meinl Airports, aber Meinl Power bei turbulenter Aktionärstagung in Wiener Stadthalle noch verteidigt: Neuauszählung drehte Ergebnis um.



1. August 2008: MEL ab sofort Atrium: Gazit übernimmt das Ruder. Neue Chefin: Rachel Lavine (CEO).



28. August 2008: "Format"-Bericht bezeichnet Julius Meinl V. als Drahtzieher hinter den MEL-Zertifikats-Rückkäufen.



28. Oktober 2008: Staatsanwaltschaft ermittelt laut Zeitung ("OÖN") wegen Betrugsverdachts und Untreue gegen Meinl. - Airports International (AI) kündigt Management-Vertrag und löst sich von Meinl.



14. November 2008: Aktionärs-Aufstand in der MIP: Chairman Hans Haider wird von außerordentlicher Hauptversammlung abgesetzt und muss gehen.



18. Februar 2009: Spektakuläre Hausdurchsuchungen an 13 Meinl-Standorten in Österreich und der Slowakei (u.a. in der Bank-Zentrale in Wien, der Privatvilla in Grinzing und Bratislava, wo teils die Buchhaltung abgewickelt wurde).



5. März 2009: OGH-Urteil wird bekannt: Aussagen in MEL-Werbeprospekten waren "irreführend".



6. März 2009: Meinl-Bank-Bilanzsumme ist 2008 durch die Turbulenzen um MEL, MAI und MIP um die Hälfte auf 820 Mio. Euro eingebrochen.



27. März 2009: Die früheren Meinl-Gesellschaften Airports International und Power International setzen für 21. und 22. April Sonder-Hauptversammlungen an, bei denen hunderte Mio. Euro Kapital an die Aktionäre zurückgeführt werden sollen. Noch heuer sollen AI und PI liquidiert werden, wird angekündigt.



1. April 2009: Um 21 Uhr Abend wird der Bankier in Wien verhaftet. Wegen seiner britischen Staatsbürgerschaft wird auch Fluchtgefahr gesehen.



2. April 2009: Am Nachmittag verhängt das Wiener Straflandesgericht die Untersuchungshaft über den Banker.