Die graue Eminenz im Cockpit der AUA

Stefan Lauer, der neue Chefkontrollor der Airline, im Porträt. | Wien. Die Lufthansa ist seit Donnerstag Schirmherr der AUA. Im Chefsessel des Aufsichtsrats der rot-weiß-roten Airline hat Stefan Lauer, ein gebürtiger Hesse, Platz genommen. Dass der 54-jährige Lauer nun den Vorsitz innehat (und nicht Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber), kam zumindest für viele Beobachter überraschend. Dabei war diese Entscheidung der Deutschen im Nachhinein betrachtet nur logisch.
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Denn im Lufthansa-Konzern ist Lauer als Vorstand für die Steuerung aller Verbund-Airlines zuständig, somit auch für die AUA. Deshalb wird er mit Argusaugen darüber wachen, dass die AUA sämtliche Hausaufgaben bei der Sanierung erledigt. Freilich: Noch besser kann er das direkt an der Spitze des Aufsichtsrats.
Lufthanseat ist Lauer bereits seit fast 20 Jahren. In seiner Vorstandsfunktion ist er auch als "Arbeitsdirektor" für die Konzern-Personalpolitik verantwortlich.