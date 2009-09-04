Die graue Eminenz im Cockpit der AUA

Denn im Lufthansa-Konzern ist Lauer als Vorstand für die Steuerung aller Verbund-Airlines zuständig, somit auch für die AUA. Deshalb wird er mit Argusaugen darüber wachen, dass die AUA sämtliche Hausaufgaben bei der Sanierung erledigt. Freilich: Noch besser kann er das direkt an der Spitze des Aufsichtsrats.



Lufthanseat ist Lauer bereits seit fast 20 Jahren. In seiner Vorstandsfunktion ist er auch als "Arbeitsdirektor" für die Konzern-Personalpolitik verantwortlich.