Die Hälfte der Regierung ist weiblich

Sechs wichtige Ministerien liegen in Frauenhand: Außenministerium, Bildungsministerium, Gesundheits- und Frauenministerium, Innenministerium, Justizministerium und Sozialministerium. Für Außenministerin Ursula Plassnik kommt Frauenarbeit in der täglichen Politik zum Ausdruck. In ihrem Ressort gibt es 1.341 Mitarbeiter, davon 611 Frauen. Bildungsministerin Elisabeth Gehrer freut sich über immerhin 25 Prozent Vize-Rektorinnen in den Uni-Räten und über die gesetzliche Verankerung der "positiven Diskriminierung": "Bei gleicher Qualifikation sind Frauen zu bevorzugen". Innenministerin Liese Prokop und Justizministerin Karin Miklautsch wollen das Berufsbild der Exekutive für Frauen attraktiver gestalten. Derzeit sind 9,68 Prozent der Bediensteten in der Exekutive Frauen. "Wir sind keine Quotenfrauen, sondern Qualifikation zählt", betont Miklautsch. Sozialministerin Ursula Haubner sieht in der Pensionsharmonisierung eine gute Basis für die Pension für Frauen. "Wichtige Versäumnisse der letzten Regierungen wurden aufgeholt".



ÖVP-Frauensprecherin Elisabeth Scheucher-Pichler lobt die Maßnahmen der Regierung: "Bei allen großen Reformen der Bundesregierung waren und sind die Anliegen von Frauen eine zentrale Frage." Auch FPÖ-Frauensprecherin Elke Achleitner sieht die Steuerreform positiv: "Die Armutsgefährdung bei den Alleinerzieherinnen ist mit Hilfe des Alleinverdienerabsetzbetrages abgewendet."



Für SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Barbara Prammer sind Frauen die "ökonomischen Verlierer". Prammer bedauert, dass oft nur am Internationalen Frauentag auf die Situation der Frauen geschaut werde. In der Mandatsverteilung im Nationalrat haben lediglich die Grünen einen höheren Frauen- als Männeranteil. In der ÖVP: 21 Frauen/58 Männer. SPÖ: 24 Frauen/45 Männer. FPÖ: 6 Frauen/12 Männer. Die Grünen: 9 Frauen/8 Männer.