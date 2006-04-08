Die Hamas befindet sich in der Zwickmühle

Um den totalen Zusammenbruch zu verhindern, hat die im Westen zur Terrororganisation erklärte Hamas nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie sichert sich neue Geldquellen in der islamischen Welt - was jedoch zu einem riskanten Spießrutenlauf würde. Die Arabische Liga zeigte sich bisher äußerst zahlungsunwillig, lediglich der Iran sagte für heuer eine fixe Unterstützung von 211 Millionen Euro zu.



Oder die Hamas erfüllt die Bedingungen des Westens und erkennt den Staat Israel an. Erste vorsichtige Signale für einen solchen Paradigmenwechsel gibt es bereits. Der neue palästinensische Außenminister Mahmud al-Zahar enthüllte der britischen Tageszeitung "The Times", dass man unter gewissen Bedingungen bereit sei, das Zwei-Staaten-Prinzip anzuerkennen - allerdings wolle man gerechte Grenzen, was Israel jedoch zu verhindern trachte.