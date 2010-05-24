Die Herausforderung Real

Sollte er zu Real wechseln, kann Mourinho als erster Trainer die Champions League mit drei verschiedenen Klubs gewinnen und sich ein Denkmal setzen. Eine fast ebenso große Herausforderung ist es aber, beim weißen Ballett längerfristig auf der Trainerbank zu sitzen. Zuletzt schaffte das zu Beginn des Jahrtausends Vicente del Bosque, der letzte Trainer, der mit Real die Champions League gewann. Nach seinem Abschied 2004 blieb kein Trainer mehr für zwei Saisonen. Es würde nicht überraschen, wenn Mourinho der nächste ist, der länger bleibt.