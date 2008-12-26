Die Hierarchie entscheidet

Manchmal kriegen aber auch sogenannte Hinterbänkler ihren großen Auftritt in den Nachrichten. Vor allem dann, wenn es um jenen Bereich geht, für den sie als Bereichssprecher zuständig sind. Allerdings zeigt sich auch hier ganz klar die Hierarchie in den Parteien. Die vermeintlich wichtigen Themen sind für die vermeintlich Wichtigen in den Parteien reserviert. Dies trifft umsomehr auf die großen Fraktionen zu. Bei der ÖVP etwa sind gleich drei Bereiche mit Personen besetzt, die derzeit nicht einmal im Parlament sitzen. Allerdings dürften sowohl Bildungssprecher Werner Amon als auch Behindertensprecher Franz-Josef Huainigg noch in dieser Legislaturperiode wieder ins Hohe Haus einziehen. Für andere Bereiche hat die Volkspartei wiederum gar keine Bereichssprecher. Das Feld der Arbeitnehmer überlässt man zum Beispiel einfach dem ÖAAB. Auch für den Öffentlichen Dienst und die Volksanwaltschaft gibt es keine eigenen Sprecher bei der ÖVP.



Die FPÖ wiederum verzichtet auf einen Gemeindesprecher, da dieses Thema in den jeweiligen Landes- und Ortsgruppen behandelt werde.



Teilweise haben die Parteien Sprecher für Bereiche, die es bei den anderen gar nicht gibt. So haben etwa FPÖ und BZÖ eigene Südtirol-Sprecher. Bei den Grünen wiederum ist der frühere Bundessprecher Alexander Van der Bellen Sprecher für Internationale Entwicklungen, eine Funktion, die man bei den übrigen Parlamentsparteien vergeblich sucht.



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1) derzeit nicht im Parlament



2) nur im zuständigen Ausschuss