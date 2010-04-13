Die hilfsbereite Liga

Es wäre hierzulande schlicht undenkbar, dass ein gerade bankrott gegangener Verein mit reduziertem Etat die Lage aufmischt. Der Erfolg der Phoenix Coyotes ist auch in den USA eine Überraschung, aber in den Play-offs tummeln sich mehrere Teams, die in jüngerer Vergangenheit finanzielle Probleme hatten und nach einer Konsolidierungphase unter Führung der Liga wieder pumperlgesund und erfolgreich sind.
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Eine derartige kurzzeitige Übernahme durch die Liga und also die Konkurrenten wäre auf den ersten Blick auch für die chronisch konkursanfälligen österreichischen Sportklubs überlegenswert. Doch in der Realität fehlen den Ligen dazu die Kapazitäten und die Macht. In Österreich landen Traditionsvereine unbegleitet mit ihren Schulden in der Bedeutungslosigkeit.