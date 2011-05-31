Die holde Kunst - mit Porno-Keule

Und einen solchen darf man Matt wohl attestieren. Der hat seinen Ex-Chefkurator Thomas Mießgang nun nicht nur gefeuert, weil er ihn der illegalen Weitergabe interner Daten zeiht - was als Entlassungsgrund wohl ausgereicht hätte. Nein: Man ließ auch noch ausposaunen, der Mitarbeiter habe sich im Dienst virtuell verlustiert (siehe Seite 15) . Und Musik soll der auch noch illegal runtergeladen haben.



Nun mag man zwar verstehen, dass der Direktor nach all der Druckerschwärze, die für Matt-Skandalschlagzeilen floss, nach einem Angriff auf Singvögel im eigenen Haus sinnt. Das Opfer aber mit einer Gewalt zu traktieren, die selbst abgebrühte SM-Connaisseure das Grauen lehrt, das passt doch kaum zu einem Museumsdirektor. Und schon gar nicht zu jenem im betont edlen Tuch. Aber wie heißt es eben: "Porno ist überall." Auch der ganz üble Hardcore.