Die holde Kunst - mit Porno-Keule

"Porno, sagt man, ist das, womit wir uns nicht erwischen lassen wollen. Und doch ist Porno überall. Pornografie infiltriert den Mainstream und boomt in den Nischen." Soweit der Einführungstext zur Kunsthallen-Schau "The Porn Identity" 2009. Was Direktor Gerald Matt aber erst heute lehrt: Dass sich Pornografie nicht nur in reflexionsintensive Kunst überführen lässt - sondern auch in bodenständige Triebabfuhr. Womit jetzt beileibe nicht die gängige Rezeptionsform solchen Materials gemeint ist. Sondern dessen Nutzung für einen grobschlächtigen Gegenangriff.
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Und einen solchen darf man Matt wohl attestieren. Der hat seinen Ex-Chefkurator Thomas Mießgang nun nicht nur gefeuert, weil er ihn der illegalen Weitergabe interner Daten zeiht - was als Entlassungsgrund wohl ausgereicht hätte. Nein: Man ließ auch noch ausposaunen, der Mitarbeiter habe sich im Dienst virtuell verlustiert (siehe Seite 15) . Und Musik soll der auch noch illegal runtergeladen haben.
Nun mag man zwar verstehen, dass der Direktor nach all der Druckerschwärze, die für Matt-Skandalschlagzeilen floss, nach einem Angriff auf Singvögel im eigenen Haus sinnt. Das Opfer aber mit einer Gewalt zu traktieren, die selbst abgebrühte SM-Connaisseure das Grauen lehrt, das passt doch kaum zu einem Museumsdirektor. Und schon gar nicht zu jenem im betont edlen Tuch. Aber wie heißt es eben: "Porno ist überall." Auch der ganz üble Hardcore.