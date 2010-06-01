Die Illusion von Privatheit im Netz

Die Privatheit im Netz ist eine heikle Sache. Sein Archiv ist gnadenlos, fördert nach Jahren noch in Partylaune online gestellte Fotos hervor. Ewiges Löschen ist kaum möglich. Die Konsequenzen sind nicht absehbar und kaum einem User bewusst. Zudem gehört es für viele mit zum Reiz der virtuellen Welt, mit Identitäten zu spielen. Montierte Fotos, falsche Angaben und Motive mischen sich also mit den Interessen von Nutzern, die auf ihre Privatheit pochen.



Intim ist im Netz gar nichts. Auch wenn es bis in unsere Schlafzimmer kommt. Authentizität und absoluter Schutz bleiben stets Illusion. Der einzige Weg, eigene Daten effektiv zu schützen, ist, sich genau zu überlegen, welche man preisgibt. Denn Daten sind Macht, und Macht ist Geld - diese einfache Formel steht hinter vielen Problemen des Internet. Auch bei Facebook.