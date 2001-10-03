Heuer ging die Auszeichnung im Rahmen einer Veranstaltung der Industriellenvereinigung mit dem Titel "Die Industrie ist weiblich" an WSPO, einen Betrieb in der Branche "Dienstleistungen in der automatisierten Datenverarbeitung", der zwei Lehrmädchen zu EDV-Technikerinnen ausbildet.



In Österreich konzentriert sich nach wie vor die Hälfte der Mädchen auf nur drei Lehrberufe: Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau und Friseurin. Das Arbeitskräfteangebot übersteigt in diesen Berufen bei weitem das Stellenangebot, außerdem sind die Aufstiegschancen und die Bezahlung in diesen Sparten meist schlecht. Von den österreichweit 1.098 Lehrstellen zur EDV-Technik sind nur 111 an Mädchen vergeben (Stand 31.12.2000). Die Verleihung der amazone soll die Auseinandersetzung mit dem Thema Berufswahl vorantreiben. Das Ziel des Vereins Sprungbrett ist es, als Drehscheibe zwischen Betrieben und Lehrstellensuchenden Mädchen für eine Ausbildung in Industrie und Gewerbe fit zu machen und somit auch die Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen.



Info: www.sprungbrett.or.at, Susanne Gugrel-Steindl, Tel: 01/789 45 45-23