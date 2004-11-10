Die Insel der notorischen Ja-Sager

Das Ja-Wort unter Palmen, der auf Mauritius sprichwörtliche Super-Service, der unkomplizierte Papierkrieg und nicht zuletzt das angenehme Klima - einige von vielen Gründen, das Standesamt auf eine tropische Insel zu verlegen.



Die Hotelkette Beachcomber setzt schon seit längerem auf diesen Trend. Das Trou aux Biches, einer der Dauerbrenner auf der Hitliste der Honeymooner-Hotels, strahlt seit wenigen Wochen in neuem Glanz. Alle Zimmer und Suiten bekamen einen neuen Look. Noch mehr tropische Pflanzen als zuvor sorgen für mehr Privatsphäre auf den Terrassen der attraktiven Beach-Bungalows, die für ungestörte Flitterwochen der perfekte Rückzugsort sind.



Auch die Restaurants bekamen ein sorgfältiges Facelift. Besonderer Eyecatcher des palmengesäumten L'Oasis sind die lässigen Regiestühle aus afrikanischem Holz und weichem Stoff. Gäste können hier frühstücken und auch mittags und abends essen. La Caravelle, das zentrale Restaurant, gibt ein gutes Beispiel für modernen Kolonialstil. Tische und Stühle in warmen Erdtönen werden von einem inseltypischen Holzschindeldach geschützt. Das kulinarische Konzept reflektiert die Vielfalt der diversen Inselküchen. Ob kreolisch, chinesisch, indisch oder französisch - jeden Abend steht ein besonderes Thema im Vordergrund.



Seit dem 1. September 2004 ist der aus Deutschland stammende Nico Hallier General Manager des Trou aux Biches. Bevor er in die oberen Etagen des Beachcomber Management aufgenommen wurde, sammelte er elf Jahre lang Erfahrung in verschiedenen Hotels Südostasiens und zuletzt im Hotel Shandrani, das ebenfalls zur Beachcomber Gruppe gehört.



Es gibt weltweit nur eine Handvoll Hotels, von denen man behaupten kann, dass absolut alles stimmt. Das Hotel Royal Palm an der sonnigen Nordwestküste von Mauritius ist sicherlich eines davon. Nicht umsonst relaxen dort Persönlichkeiten wie Frankreichs Präsident Jacques Chirac oder der Formel 1-Abonnoment-Weltmeister Michael Schumacher. Das Hotel bietet 81 Traumsuiten versteckt unter einem tropischen Palmendach. Der Gast wird auf Händen getragen - mit einem 24-stündigen Service, der jeden Wunsch von den Augen abliest, und einem Verwöhnprogramm der Extraklasse im zeitgemäßen Ambiente des Clarins-Spa. Wer ist da nicht versucht, "Ja" zu sagen?



Informationen unter www.beachcomber.de .