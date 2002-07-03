Die IT-Palette nutzen lassen

"Immer mehr und immer größere Unternehmen greifen auf unsere Dienstleistungen zurück", sagt ICSP-Geschäftsführer Oswald Rofner. Sein ehrgeiziges Ziel: die Marktführerschaft im Bereich Online-Publishing. Das junge Team kann bereits auf eine stattliche Kundenliste von Hervis, Inku, Spar bis KPMG und UTA verweisen. Interactive Customer Selective Publishing (ICSP) bedeutet personalisierte und individualisierte Printprodukte, wobei der gesamte Bereich der Druckvorstufe via Webbrowser organisiert wird.



Schnell und 40% billiger



Neben einer bis zu 40%igen Kosteneinsparung ermöglicht dies minutenschnelle Aktualisierung, ob es nun um eine neue Telefonnummer auf Visitenkarten, einer marktangepassten Mutation von Kundenzeitschriften, Preisänderungen in Katalogen oder individualisierte Direct Mailings geht.



Schluss mit Provisorien



"Unser Service macht auch Schluss mit Bergen alter Drucksorten, die dann überstempelt oder überklebt werden, weil man nicht alles wegwerfen will", plaudert Bernhard Morawetz, bei ICSP für Marketing zuständig. aus der Schule. Die Technologie macht möglich, dass gleichzeitig bei allen Produkten das jeweilige Corporate Design eingehalten wird. Auch kleinste Auflagen sind rasch und kosteneffizient herstellbar - zudem ersparen sich ICSP-Kunden die Lagerhaltung von Druckprodukten.



"Die Basis dieser herausragenden Technik sind unsere eigenen Software-Entwicklungen", erklärt Rofner, "diese ermöglichen das reibungslose Zusammenwirken einer Vielzahl an Programmiersprachen, Sprachen, Schrifttypen und Standards". Ein Service, den etwa Kärcher, weltweit größter Hersteller von Reinigungsgeräten, zu schätzen weiß: In Klosterneuburg werden für das auch in Ungarn, Tschechien und der Slowakei tätige Unternehmen korrekte Druckprodukte in der Landessprache des jeweiligen Marktes erstellt.



Kontrollierte Freiheit



BCE (Business Card Engine), CMT (Campaign Management Tool), KIT (Klienten Informations Tool), PBO (Publishing Back Office) und IOF (Intelligent Online Forum) heißen die ICSP-Produkte. Geschafft werden soll damit "die individuelle Massenkommunikation", sagt Morawetz. Was wie die Quadratur des Kreises klingt, bedeute volle Kommunikationsfreiheit in kontrollierten Bahnen, oder: "Kommunikation unter Einhaltung des CD, aber mit variablen, kunden- und absenderspezifischen Inhalten inklusive Controlling und anderen Funktionen, die Geschäftsprozesse abkürzen und Kosten minimieren."



Informationen: ICSP Wien, Büropark Donau, Inkustraße 1-7/8, 3400 Klosterneuburg, Tel.: 02243/221 83, Fax: 02243/225 69, http://www.icsp.at